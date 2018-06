Política Dez partidos assinam acordo com TSE por disputa sem fake news Assinaram o acordo representantes do Democratas, PCdoB, PSDB, PDT, PRB, PSC, PSD, PSL, PSOL e Rede

Dez dos 35 partidos políticos em atividade no País assinaram na noite de ontem com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um acordo de colaboração para “a manutenção de um ambiente eleitoral imune de disseminação de notícias falsas”, as fake news. Assinaram o acordo representantes do Democratas, PCdoB, PSDB, PDT, PRB, PSC, PSD, PSL, PSOL e Rede.“Nós entendemos que, além de todas as p...