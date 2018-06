Política Dez parlamentares condenados evitam pena com recursos no STF Além de Paulo Maluf (PP-SP), Dorinha Rezende (DEM-TO), Nilton Capixaba (PTB-RO) e Paulo Feijó (PR-RJ) fazem parte das 52 penas que permanecem na Corte

Dez parlamentares condenados pela Justiça continuam a exercer seus mandatos e não tiveram as penas executadas, pois ainda dispõem de recursos contra a decisão no Supremo Tribunal Federal (STF). Esses processos fazem parte do conjunto de 52 ações penais que permaneceram na Corte mesmo após a restrição ao foro privilegiado, segundo levantamento do Estadão/Broadcast. ...