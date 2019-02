Política "Deus conforte a todos", diz Mourão sobre incêndio em CT do Flamengo Vice-presidente é torcedor do Flamengo

O vice-presidente Hamilton Mourão lamentou o incêndio no Centro de Treinamento do Flamengo, nesta sexta-feira (8) de madrugada. "[Estou] profundamente triste nesta manhã com a tragédia no CT do Flamengo. Como torcedor e esportista, solidarizo-me com as famílias, o clube e a nação rubro-negro", disse . Torcedor do Flamengo, Mourão usou sua conta pessoal no Twitter ...