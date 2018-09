Política Despesa cresce mais que a receita Gastos com a remuneração dos servidores cresceram 13,2% no primeiro semestre, enquanto arrecadação subiu 7,47%; especialistas pedem atenção à produtividade

Os números mostram que o crescimento da folha de pagamento do funcionalismo estadual será uma preocupação do próximo governador de Goiás. Com a alta, nominalmente, de 13,2% no primeiro semestre deste ano, enquanto a receita aumentou apenas 7,47%, se este descasamento das contas continuar, a previsão é que comprometa a saúde das finanças do Estado. Somente no mês...