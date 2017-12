Despacho, pai de santo e Temer no “novo” MDB

Um verdadeiro banho de descarrego marcou a convenção extraordinária do PMDB ontem em Brasília, que anunciou o resgate do nome utilizado pela legenda durante o regime militar, MDB (Movimento Democrático Brasileiro). Um pai de santo roubou a cena no encontro. Conhecido como “Pai Uzêda”, o homem subiu ao palco, benzeu o presidente Michel Temer e disse que fizeram “macumba” contra o peemedebista.

“Fizeram um trabalho de vodu, por isso que ele teve a doença. O trabalho que fizeram contra o doutor Michel era para ele morrer no hospital”, afirmou, responsabilizando o PT por todos os problemas de Temer. “O PT fez macumba contra ele”, insistiu o pai de santo.

Vestido de branco e segurando ramos de uma planta chamada guiné, “usada contra morte e doença”, o pai de santo disse que esteve antes no Palácio do Jaburu e no gabinete de Temer, no terceiro andar do Planalto. Falou que naqueles locais foram encontrados “quatro bonecos” de vodu contra o presidente. “Eu fui defumar, benzer, tirar tudo. Era uma urucubaca brava ali”, repetia Uzêda. Bastante agitado, ora dizia ter sido contratado por “dona Marcela” ora pelo PMDB. Questionado sobre há quanto tempo conhecia a primeira-dama, respondeu apenas que ela era “linda, maravilhosa”. A Presidência nega o “trabalho”.

Trazer a pessoa amada em três dias é promessa recorrente na publicidade de pais e mães de santo em postes no Rio. Roberval Uzêda, o Pai Uzêda, que improvisou um “descarrego” no palco, não chega a tanto. Com sua boa conversa, porém, já esteve perto de quatro presidentes. Além de encontrar Temer, Uzêda entrou no Palácio do Planalto para tentar audiência com presidente cassada Dilma Rousseff e integrou claques para os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em solenidades oficiais.

Uzêda, de 52 anos, é personagem com longa carreira na periferia da política carioca. Apresenta-se como escritor e crítico. Costumava circular pelo centro da capital fluminense com paletó, gravata, maleta e olhar grave.

Críticas

Integrante histórico do PMDB, o deputado Jarbas Vasconcelos (PE) fez duros ataques ao presidente nacional da legenda, senador Romero Jucá (RR). Em uma fala na tribuna da Câmara, acusou Jucá de tentar intervir no diretório de Pernambuco e afirmou torcer para que senador seja preso “em breve”.