Política Desfile de Bolsonaro em carro aberto fica indefinido Uso do Rolls-Royce, tradicional na solenidade, é critério de Bolsonaro e só será confirmado amanhã, mas segurança identificou e está pronta para ameaças, diz GSI

A decisão sobre o desfile no carro Rolls-Royce aberto, como tradicionalmente ocorre na posse presidencial, será tomada apenas amanhã pelo presidente da República eleito, Jair Bolsonaro, segundo informações do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). O futuro chefe da pasta, general Augusto Heleno, e o atual titular, general Sergio Etchegoyen, disseram que a decisão c...