Política Desemprego recua para 11,9% no 3º trimestre Geração de vagas permanece concentrada na informalidade; houve abertura de 1,384 milhão de vagas, mas só 138 mil com carteira assinada

O mercado de trabalho mostrou melhora no terceiro trimestre, mas a geração de vagas permanece concentrada na informalidade, com prejuízos à arrecadação da Previdência Social. A taxa de desemprego recuou de 12,4% no segundo trimestre para 11,9% no terceiro trimestre, graças à geração de 1,384 milhão de vagas, embora apenas 138 mil delas com carteira assinada no setor privad...