Política Desembargadora derruba suspensão da eleição do MDB Eleição da sigla está marcada para este sábado (19)

Atualizada às 16h41 de 18/01/2019 A desembargadora Nelma Perilo derrubou, nesta sexta-feira (18), a liminar do juiz Sandro Fagundes, da 28ª Vara Cível da Comarca de Goiânia, que suspendia a eleição do Diretório Estadual do MDB, marcada para sábado (19). A decisão atendeu a recurso do deputado federal e presidente do Diretório Estadual Daniel Vilela (MDB), único c...