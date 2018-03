Desembargador suspende afastamento da prefeita de Araguapaz

O desembargador Olavo Junqueira de Andrade, da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), suspendeu o afastamento do mandato e a indisponibilidade de bens da atual prefeita de Araguapaz, Márcia Bernardino de Souza Resende. De acordo com o advogado Dyogo Crosara, responsável pela defesa da prefeita, entendeu-se que sua permanência na função pública não está comprometendo a instrução processual na ação civil pública a qual Márcia responde.





Na ação, movida pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), os promotores Gabriela Starling Jorge Vieira de Melo e Tommaso Leonardi alegam que a prefeita praticou atos de improbidade administrativa quando o ex-prefeito e marido de Márcia, José Segundo Resende Junior, mesmo estando com seus direitos políticos suspensos por decisão judicial, atuou como prefeito do município. A juíza Marianna de Queiroz Gomes acolheu o pedido no dia 23 de fevereiro, determinando o afastamento de Márcia do cargo.

Na nova decisão, o desembargador Olavo Junqueira de Andrade destacou que o tribunal tem sido unânime em entender que o afastamento cautelar previsto no artigo 20, da Lei nº 8.492/92, deve ser fundamentado em provas concretas de que o agente público estaria tumultuando a instrução processual. Segundo Crosara, no caso dos autos da decisão, foram apresentadas apenas suposições, que não foram suficientes para justificar o afastamento.

Quanto à indisponibilidade de bens, também decretada à Márcia Resende, o magistrado entendeu que o juízo de primeiro grau procedeu sem analisar os requisitos necessários para o deferimento desta medida. Crosara explica que embora decisões semelhantes tenham esta procedência via de regra, este deve ser um recurso de exceção, conforme destacou também o magistrado, uma vez que se trata de situação vexatória e passível de causar lesão grave e de difícil reparação à parte, conforme dispõe o Código de Processo Civil (CPC).