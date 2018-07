Política Desembargador do TRF-4 manda soltar Lula com urgência Rogério Favreto concedeu habeas corpus ao ex-presidente na manhã neste domingo (8)

O desembargador Rogério Favreto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, concedeu habeas corpus ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para suspender a execução de sua pena de 12 anos e um mês no caso triplex. "Cumpra-se em regime de URGÊNCIA nesta data mediante apresentação do Alvará de Soltura ou desta ordem a qualquer autoridade policial presente na sed...