Política Desconstrução

Com todos os institutos apontando os veículos de comunicação entre os meios de maior peso na avaliação do voto, o cenário de estagnação da disputa ao governo de Goiás faz com que os debates ganhem ainda maior importância. E, nesse início da chamada “reta final”, o debate promovido hoje pelo jornal O POPULAR e rádio CBN abre o período que naturalmente já é o m...