Política Desativação de mina em Minaçu preocupa

Durante o balanço de seu primeiro mês de governo, o governador Ronaldo Caiado também disse está empenhado em evitar o fechamento da mina de extração de amianto Cana Brava, da Sama Minerações, localizada no município de Minaçu, no Norte Goiano. Na próxima sexta-feira, vence o prazo para apresentação dos embargos de declaração no Supremo Tribunal Federal (STF), que pedi...