Política “Desafios são gigantescos”, diz Toffoli Eleito ontem o novo presidente do STF, ministro elogia Cármen Lúcia e reforça intenção de tornar sessões do tribunal mais ágeis

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi eleito na tarde de ontem o novo presidente da Corte pelos próximos dois anos, com a cerimônia de posse marcada para o dia 13 de setembro, às 17h. O ministro Luiz Fux será o vice-presidente do tribunal no período. Atual vice-presidente do STF, Toffoli sucederá à ministra Cármen Lúcia, a quem dirigiu elogi...