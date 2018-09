Política Desafio do próximo governador é garantir o retorno dos incentivos e benefícios

O Estado de Goiás já concedeu R$ 45,1 bilhões em incentivos fiscais pelos programas Fomentar e Produzir e em crédito outorgado para empresas que se instalaram no Estado, de acordo com o Portal da Transparência do governo estadual. Elas geraram milhares de empregos e contribuíram para o desenvolvimento do Estado. Mas especialistas acreditam que esse retorno pode ser ainda ...