“Desacatar a justiça é inaceitável”

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, classificou ontem de “inadmissível e inaceitável desacatar a Justiça”. Em discurso na sessão solene para marcar a abertura do Ano Judiciário de 2018, Cármen afirmou que sem “Justiça não há paz”. Apesar de não citar nomes, as declarações da ministra foram um recado a dirigentes petistas e ao ex-pres...