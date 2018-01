Deputados somam mais de 700 faltas

Os deputados estaduais goianos fecharam 2017 acumulando 713 ausências nas 114 sessões do ano e com pouco mais de 600 projetos apresentados. Os cinco parlamentares mais ausentes e que protocolaram menos de dez propostas de lei no ano foram: Victor Priori (PSDB), Cláudio Meirelles (PR), Dr. Antônio (PR), Paulo Cézar Martins (PMDB) e Eliane Pinheiro (PMN). Victor Priori foi o ...