Política Deputados petistas recusam diálogo com Bolsonaro Falas do presidente sobre 'libertar o País do socialismo' não oferecem espaço para conversa, afirmam lideranças do PT

Deputados do PT recusam um diálogo com o presidente Jair Bolsonaro após o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, ter proposto hoje um "pacto" com a oposição para a aprovação de reformas no Congresso Nacional. Petistas dizem que o discurso de Bolsonaro na posse, afirmando que o País começou a se libertar do "socialismo" e que a "nossa bandeira jamais será v...