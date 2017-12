Deputados negociam aumento nas emendas em troca da aprovação da reforma

O Orçamento de 2018 virou também moeda de troca nas negociações para a aprovação da reforma da Previdência na Câmara, apesar do risco de descumprimento do teto de gasto, que limita o crescimento das despesas do governo à inflação. Parlamentares negociaram com o Palácio do Planalto aumento de R$ 3 bilhões nas emendas de bancada. Também pediram incremento de R$ 5,5 bilhões até 2021 nos repasses que a União faz para municípios.

O presidente Michel Temer pediu para a equipe econômica fazer os cálculos de quanto poderia ser remanejado no Orçamento de 2018 para as emendas, que já contam com R$ 4,2 bilhões. A proposta será apresentada como última cartada para a aprovação da reforma.

Segundo apurou o Estadão, a área econômica está com dificuldades de dizer não aos pedidos, mas falta espaço no Orçamento do próximo ano, que está muito mais apertado do que o de 2017, em razão do teto dos gastos.

Na noite de ontem, os deputados aprovaram outros dois projetos que estavam sendo usados como moeda de troca para o apoio à reforma. Com renúncia de R$ 22,8 bilhões em 15 anos, foram aprovados novos programas de parcelamento de dívidas para micro e pequenas empresas e produtores e empresas com o Funrural, espécie de contribuição previdenciária que incide sobre a receita da comercialização da produção. Os dois textos ainda precisam do aval dos senadores.

Municípios

No Senado, com um acordo costurado pelo governo, foi aprovada em dois turnos a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que eleva o porcentual de recursos recolhidos para a União que serão destinados ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM). O aumento será escalonado até 2021, quando a medida vai proporcionar injeção adicional de R$ 5,5 bilhões nos cofres dos prefeitos, segundo estimativas do relator, senador Armando Monteiro (PTB-PE). O texto ainda precisa ser aprovado na Câmara.

Até a noite de ontem, o governo contava com 260 votos favoráveis ao texto da reforma, segundo o vice-líder na Câmara, deputado Beto Mansur (PRB-SP). Mesmo assim, o Palácio do Planalto reduziu a margem de segurança para votação e avalia que, se conseguir o apoio de 290 deputados até dia 12, a proposta poderá ir a plenário naquele mesmo dia.

Antes, os aliados calculavam que a reforma só deveria ser votada se o governo tivesse a garantia de no mínimo 330 votos, para evitar um revés de última hora. Para aprovar a nova Previdência são necessários 308 votos na Câmara e 49 no Senado.

Na reunião de líderes partidários, um dos entraves apontados para o fechamento de questão é a distribuição do fundo partidário. Os recursos do fundo partidário são rateados de acordo com o número de deputados.

O questionamento no Congresso é sobre a disposição de partidos a expulsarem ou punirem deputados e, como consequência, se submeterem à diminuição de sua cota do dinheiro do fundo partidário. Essa hesitação se soma ainda à vontade das legendas de aumentarem as bancadas e terem direito a presença na composição da próxima mesa da Câmara.

WhatsApp

O governo traçou uma estratégia de comunicação voltada aos parlamentares na tentativa de combater “fake news”, quebrar resistências e conquistar votos de indecisos para a proposta de reforma. A equipe de Temer produziu um panfleto intitulado “Votar certo, deu certo”, que está sendo distribuído por WhatsApp aos deputados.

Na reunião do presidente com os líderes da base aliada, os deputados foram orientados a repetir aos colegas informações segundo as quais votar a favor não é uma sentença de morte política. Ao contrário, na versão divulgada pelo Planalto, pode até mesmo render dividendos eleitorais. ()