Deputados federais de Goiás têm maior gasto da história

Os 17 deputados federais de Goiás na Câmara dos Deputados alcançaram, em 2016, o maior gasto com a cota parlamentar desde que as despesas começaram a ser disponibilizadas, em 2009. Foram R$ 5,8 milhões consumidos. O exercício anterior com a maior despesa foi 2013, com R$ 5,7 milhões, valor que também pode ser ultrapassado neste ano, que registra, até outubro, R$ 5,4 milhões....