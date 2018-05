Política Deputados estaduais propõem ações contra divulgação de notícias falsas em Goiás Dois projetos de lei sobre o tema tramitam na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás

Tramita na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) dois projetos de lei relacionados a fake news. Protocolada no início de abril, a proposta do deputado Gustavo Sebba (PSDB) prevê a criação de um programa de enfrentamento à divulgação de informações falsas. De acordo com o deputado, o objetivo da proposta é criar uma estrutura de conscientização. “É imp...