Deputados endossam indicação de secretário

Trinta e oito deputados estaduais respaldam a indicação do secretário extraordinário de Articulação Política do Estado e cunhado do governador Marconi Perillo (PSDB), Sérgio Cardoso (PSDB), para vaga de conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-GO).

Embora a nomeação seja da cota do Executivo, o líder do Governo na Assembleia Legislativa de Goiás, Francisco Oliveira (PSDB), começou a reunir ontem assinaturas para ofício que apoia o nome do secretário para o cargo.

A intenção é passar a ideia de que o secretário tem o reconhecimento da maioria das lideranças e não é uma escolha apenas de Marconi. Francisco Oliveira afirma que recolheu 34 assinaturas, mas outros 4 deputados já confirmaram o respaldo.

Apenas 3 parlamentares da oposição manifestaram que não vão assinar: Luis Cesar Bueno (PT), Major Araújo (PRP) e Dr. Antônio (PR). A bancada do MDB, maior partido oposicionista, foi unânime no apoio ao nome de Sérgio, segundo o líder do Governo.

Francisco Oliveira admite que o ofício busca demonstrar apoio amplo ao nome do secretário para “não ficar a fofocaiada” de que ele é indicado por ser parente do governador. O documento deve seguir esta semana para Marconi.

Aposentadoria

A vaga no TCM será aberta com a aposentadoria do conselheiro Sebastião Monteiro, conhecido como Tião Caroço. Ex-deputado estadual e ex-prefeito de Formosa, o conselheiro tem planos de voltar à Assembleia Legislativa e presidir a Casa.

Não há ainda a data exata para saída de Tião Caroço, mas ele deve se aposentar até o dia 7 de abril, prazo de desincompatibilização estabelecido pela legislação eleitoral. O cargo de conselheiro é vitalício e o salário atual é de R$ 30,4 mil.

O ofício gerou polêmica no Legislativo, com críticas dos oposicionistas Major Araújo (PRP) e Luis Cesar Bueno (PT), que reclamou que nos últimos anos foram indicados nomes da Casa para as vagas, mesmo sendo na cota do Executivo. Ele também criticou o fato de Sérgio ser cunhado do governador.

Pela base aliada, o deputado Talles Barreto (PSDB) defendeu o nome do tucano, afirmando que ele sempre se dedicou ao governo, conhece os 246 municípios e é formado em direito. A reportagem não conseguiu contato com o secretário até o fechamento da edição.