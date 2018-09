Política Deputado Waldir propõe acabar com o banho de sol de presidiários Caso o projeto seja aprovado, o condenado deverá permanecer na cela por tempo integral, podendo sair apenas para trabalhar, receber assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social ou religiosa

O deputado Waldir Soares (PSL), apresentou um projeto de lei em que planeja acabar com o banho de sol de presidiários. A informação foi divulgada no blog do Lauro Jardim, do jornal O Globo. Caso o projeto seja aprovado, o condenado deverá permanecer na cela por tempo integral, podendo sair apenas para trabalhar, receber assistência material, à saúde, jurídica, educac...