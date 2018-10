No início desta tarde (07), o deputado federal Rubens Otoni (PT) foi acusado informalmente de realizar boca de urna por eleitores na seção eleitoral localizada na Escola Municipal Deputado José de Assis, no bairro de Lourdes, região Leste de Anápolis. Ele acompanhava a candidata a senadora pelo PT, Professora Geli, e também estava acompanhado da candidata a governadora Kátia Maria (PT), segundo sua assessoria.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e, segundo o comandante da operação policial deste processo eleitoral, coronel Anésio Barbosa da Cruz Júnior, a acusação foi recebida e feita apuração no local, em que foram chamados o promotor e o juiz eleitoral regional, que estavam próximos. A informação é que a questão foi resolvida ali mesmo, sem que houvesse detenção. A assessoria de Otoni afirma que não houve acusação formal.

De acordo com a assessoria de imprensa do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), nestes casos as providências são tomadas pelo juiz eleitoral posteriormente e que ainda não havia qualquer decisão. Uma coletiva de imprensa para um balanço parcial das ocorrências no primeiro turno das eleições deste domingo (7) está marcada para às 15 horas, onde deverão ser dadas mais informações sobre o caso.