Deputado Ronaldo Fonseca é nomeado ministro da Secretaria-Geral da Presidência

O presidente Michel Temer nomeou o deputado federal Ronaldo Fonseca de Souza para exercer o cargo de ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. O ato está publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 25. Conforme a Coluna do Estadão informou, o Podemos, que era o partido do agora ministro Ronaldo Fonseca, anunciou a desfiliaç...