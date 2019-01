Política Deputado preso no Rio pede saída temporária para posse na Assembleia Luiz Martins e outros nove deputados, o ex-governador do Rio Sérgio Cabral e 18 investigados foram denunciados sob acusação de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa

O deputado estadual eleito no Rio Luiz Martins (PDT), preso desde o dia 8 de novembro de 2018 na Operação Furna da Onça, fez um "pedido de saída temporária" ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2). O parlamentar quer deixar a cadeia no dia 1º de fevereiro para tomar posse em cerimônia na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). "Requer-se a expedição...