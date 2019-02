Em vídeo divulgado por sua assessoria de imprensa, o deputado Edmilson Rodrigues (PSOL-PA) se desculpou publicamente por ter dito, durante entrevista à TV Câmara, que o presidente Jair Bolsonaro, internado no Hospital Albert Einstein, "está para morrer". "Ao invés de dizer que o presidente corria risco e estava debilitado, usei uma expressão que falava em risco de morte", afirmou ele.

No Facebook, o deputado estadual Delegado Francischini (PSL-PR) disse que a executiva nacional do PSL vai acionar o Conselho de Ética da Câmara contra Rodrigues. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.