Deputado ironiza projeto de lei e descobre que foi ele mesmo quem criou; veja vídeo

As vezes a população tem a sensação de que os nossos parlamentares não sabem o que estão fazendo ou a mando de quem estão trabalhando. Essa sensação foi comprovada, em partes, no dia 8 de novembro, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), quando o deputado Felipe Attiê (PTB) debochou do Projeto de Lei 3.697, de 2016, que institui o Dia Estadual do Coach, em reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Depois de ironizar o projeto dizendo: “Coach?? Esses deputados! É brincadeira, viu...”, ele anunciou o autor: no caso, ele mesmo, Felipe Attiê.

Quando foi se defender, o deputado mineiro afirmou que a gravação é uma montagem e que irá avaliar o vídeo novamente. Mesmo com essa acusação de montagem, é possível ver o vídeo completo da ALMG, quando o deputado faz o comentário.