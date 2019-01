Política Deputado Gustavo Sebba critica postura de Caiado: “não governa, joga para a plateia” Parlamentar avaliou o primeiro mês do governador de Goiás

O deputado estadual Gustavo Sebba (PSDB), que faz oposição ao atual governo na Assembleia, teceu duras críticas ao governador Ronaldo Caiado (DEM) nesta quinta-feira (31) e avaliou o primeiro mês de Caiado no posto: “Não governa, joga para a plateia”. Para o parlamentar, Caiado “insiste em se manter no palanque eleitoral na inútil tentativa de desviar as atenções de sua...