Deputado goiano pode assumir Ministério das Cidades

O deputado federal goiano Alexandre Baldy (Podemos) pode ser o novo ministro das Cidades, em uma articulação do presidente do PP nacional, senador Ciro Nogueira (PI). A assessoria do deputado confirmou o convite para filiação ao partido e a conversa para assumir o ministério. "Ele é o indicado do PP. Cabe ao presidente Michel Temer acatar ou não", diz a assessoria.

Baldy é muito próximo do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), do ex-deputado federal por Goiás e ex-assessor especial da presidência Sandro Mabel (PMDB) e do próprio Temer.

Caso seja confirmada a nomeação, ganha cadeira na bancada goiana o suplente Sandes Júnior (PP), que está em Secretaria Extraordinária do governo de Goiás desde março, depois de várias tentativas fracassadas de abertura de espaço para o ex-deputado na Câmara.

O PMDB nacional também reivindica o ministério, que era comandado por Bruno Araújo (PSDB), que entregou o cargo esta semana. Aliados de Baldy afirmam que o goiano seria um bom nome para agradar o mercado financeiro porque tem bom trânsito no setor e atuação em matérias da área econômica como parlamentar.

Baldy anunciou desfiliação do Podemos na semana passada, depois de desentendimentos com a cúpula nacional, que inativou o diretório do partido em Goiás.