Política Deputado gasta 50 mil em viagem Karlos Cabral (PDT) participou de exposição de agronegócio em Israel que teve custos de R$ 28.142,39 em passagens aéreas e de R$ 1.905,00 em cada uma das nove diárias

A Assembleia Legislativa de Goiás gastou R$ 50.430,89 de seu orçamento para custear uma viagem a Israel do deputado estadual Karlos Cabral (PDT), que ocorreu entre 4 e 13 de maio. Dados divulgados no Portal Transparência da Casa mostram que o deputado gastou R$ 5.143,50 com locomoção, R$ 28.142,39 em passagens aéreas e R$ 1.905,00 em cada uma das nove diárias. ...