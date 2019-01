Política Deputado diz que Bolsonaro deve anistiar quem perdeu prazo para renovar registro de arma Presidente teria concordado com a proposta do deputado Alberto Fraga (DEM-DF) de incluir no decreto que irá flexibilizar posse de armamento possibilidade de regularização da situação de quem não se recadastrou

O deputado Alberto Fraga (DEM-DF) relatou na tarde desta segunda, 7, em entrevista no Palácio do Planalto, que o presidente Jair Bolsonaro concordou com uma proposta de anistiar quem perdeu o prazo de renovar o registro de posse de arma de fogo. A sugestão apresentada pelo parlamentar ao presidente é incluir o benefício num decreto que o governo prepar...