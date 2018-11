Política Deputada Tereza Cristina é escolhida por Bolsonaro para chefiar Ministério da Agricultura A pasta não será unificada com o ministério do Meio Ambiente; anúncio foi feito pelo Twitter

Após reunião com o presidente eleito, Jair Bolsonaro, no gabinete de transição, o vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), deputado Alceu Moreira (MDB-RS), confirmou que a deputada Tereza Cristina (DEM-MS) será a ministra da Agricultura do novo governo. pocuo tempo depois, Bolsonaro utilizou o Twitter para divulgar a decisão. Boa noite! I...