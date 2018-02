Deputada pede que STF defina “logo” questão de sua posse

Por meio de nota, a deputada federal Cristiane Brasil (PTB-RJ) afirmou que “respeita a decisão e reforça o pedido para que o Supremo Tribunal Federal defina logo a questão” sobre sua posse como ministra do Trabalho. Em decisão divulgada ontem, a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, manteve a suspensão da posse e decretou que é competência do S...