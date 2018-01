Deputada culpa PT por ações judiciais

Com a nomeação suspensa para o Ministério do Trabalho, a deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ) afirmou ontem que não há chances de ela desistir do cargo. Para a parlamentar fluminense, o movimento para barrar sua posse com uma enxurrada de ações na Justiça é patrocinado pelo PT. “Não é uma possibilidade”, declarou Cristiane, ao ser questionada se poderá desistir do cargo. Segun...