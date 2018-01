Depois do episódio em Lisboa, Gilmar Mendes é hostilizado dentro de avião em Cuiabá

Mais uma vez o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes foi hostilizado por brasileiros indignados. Circula na internet um vídeo que mostra passageiros criticando a postura do jurista dentro de uma aeronave. É possível ouvir gritos de “Polícia Federal para ele”, “amigo do Daniel Dantas, do Aécio Neves” e “vergonha para a família”.

O voo teria partido de Brasília com destino a Cuiabá, no Mato Grosso. Foi necessária a presença da Polícia Federal para escoltar Gilmar Mendes até a área de desembarque do aeroporto Marechal Rondon. O ministro não respondeu às provocações e apenas riu. Há 15 dias, Gilmar Mendes foi alvo de protestos em Lisboa, capital de Portugal.