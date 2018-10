Política Depois de ser liberado da prisão, Marconi vai à Catedral em Goiânia O ex-governador de Goiás foi liberado da sede da Polícia Federal na tarde desta quinta-feira (11)

Logo após ser liberado da prisão, na tarde desta quinta-feira (11), o ex-governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), se dirigiu à Catedral Metropolitana de Goiânia, no Centro, que fica a cerca de cinco quilômetros de distância da sede da Polícia Federal (PF), no setor Pedro Ludovico, onde ele passou a noite. Perillo foi preso ontem no âmbito da operação Cash Delive...