Política Depois de Lula, Delúbio também pede liberdade por decisão de Marco Aurélio Preso desde maio de 2018 na Operação Lava Jato, ex-tesoureiro do PT cumpre pena de 6 anos de prisão por lavagem de dinheiro no Complexo Médico Penal, em Pinhais, região metropolitana de Curitiba

O ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares também pediu liberdade à Justiça, após a decisão do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo, que, nesta quarta, 19, mandou soltar todos os condenados em segunda instância. A defesa de Delúbio pediu alvará de soltura à 12.ª Vara Federal/Execuções Penais de Curitiba. O petista cumpre pena por lavagem de dinheiro –...