Política Depois de encontrar FHC, Alvaro Dias diz que sua candidatura é 'irreversível' 'Não haverá força humana capaz de promover um recuo em relação à nossa candidatura', declarou o senador

O senador Alvaro Dias, pré-candidato do Podemos à Presidência da República, disse nesta quinta-feira (5) que sua candidatura à Presidência é "irreversível". A declaração ocorre após um encontro com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso na capital paulista, na segunda-feira (2). Dias deu, no entanto, uma condição para a convergência do chamado "centro" na disputa ...