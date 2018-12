Política Depósitos recebidos por ex-motorista de Flávio Bolsonaro seguiram padrão Mais da metade das movimentações atípicas na conta de Fabrício José Carlos de Queiroz foram no dia do pagamento na Alerj; ex- assessor deve depor semana que vem ao MP

Mais da metade dos depósitos em espécie recebidos por Fabrício José Carlos de Queiroz, ex-motorista do deputado estadual e senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL), filho do presidente eleito Jair Bolsonaro, aconteceram no dia do pagamento dos funcionários da Assembleia Legislativa do Rio ou até três dias úteis depois. Uma análise do relatório do Conselho de Controle de ...