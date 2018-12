Política DEM deverá formalizar apoio a Bolsonaro um mês antes da eleição na Câmara 'As coisas estão caminhando para o apoio ao governo. O espírito de todos é de colaboração', disse o presidente da sigla, ACM Neto

Com três ministros escalados para o futuro governo, o DEM - partido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (RJ) - está a um passo de integrar a base aliada da administração de Jair Bolsonaro no Congresso. Em reunião nesta quarta-feira, 12, com o presidente eleito, a bancada do DEM ouviu de Bolsonaro o pedido de apoio e deverá formalizar o aval durante encontro da Executiva N...