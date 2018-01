DEM avança sobre possíveis aliados de ex-presidente

O DEM vai aproveitar a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em segunda instância para avançar em busca de apoio para viabilizar a candidatura do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (RJ), ao Palácio do Planalto.O foco principal será PR e PP, maiores partidos do Centrão e que consideravam possível aliança com o petista nas eleições, mas deve se estender...