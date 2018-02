Demóstenes vai ao STF para ser candidato

A defesa do ex-senador Demóstenes Torres (PTB) irá entrar com reclamação no Supremo Tribunal Federal (STF) na quinta-feira (1º), caso o Senado não se manifeste a respeito do pedido do petebista para reverter a cassação de seu mandato, ocorrida em 2012. Ele explica que seu pedido, protocolado no ano passado, deu prazo até a próxima quarta-feira (28) para que a Casa deci...