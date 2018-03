Demóstenes Torres entra com reclamação no STF para voltar ao Senado

A defesa do ex-senador Demóstenes Torres (PTB) entrou com reclamação no Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quinta-feira (1º), para a anulação do processo de cassação, ocorrido em 2012. O advogado aguardava, até quarta-feira (28), resposta ao pedido protocolado no ano passado, mas não obteve retorno. Se a reclamação for atendida, Demóstenes poderá voltar a disputar as próximas eleições.

O advogado Pedro Paulo de Medeiros, que faz parte da defesa do ex-senador, diz que, anulada a cassação, o petebista poderá se candidatar, desde que se licencie do Ministério Público de Goiás (MP-GO), onde é procurador de Justiça. “Como entrou no MP antes da Constituição de 1988, ele não precisa deixar o órgão em definitivo. Pode apenas pedir licença, mas tem que ser até 6 de abril”, diz o advogado. Ao POPULAR, ele informou que espera uma decisão até a próxima semana.

Demóstenes Torres teve mandato cassado após ser acusado de favorecer o bicheiro Carlinhos Cachoeira. Recém-filiado ao PTB, Demóstenes trabalha para ser candidato ao Senado na eleição de outubro.