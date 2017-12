Demóstenes diz ao Senado que vai ao Supremo se não recuperar mandato até fevereiro

Com pedido de anulação da cassação do mandato parado desde julho no Senado, a defesa do procurador de Justiça Demóstenes Torres (PTB) protocolou hoje na Casa documento que pede urgência na tramitação e estabelece prazo até o fim de fevereiro para o fim do processo. Caso não ocorra, o ex-senador avisa que vai protocolar reclamação no Supremo Tribunal Federal (STF).

Chamado de petição interlocutória, o documento endereçado ao presidente do Senado deixa claro o interesse de Demóstenes em disputar as eleições do ano que vem. "A urgência é justificada pela iminência de se iniciarem os trâmites necessários para que possa pleitear a candidatura nas eleições de 2018", diz.

Os advogados citam o arquivamento de ações penais e de improbidade, além de processo administrativo, para cobrar a anulação da cassação, que ocorreu em 2012, por conta dos desdobramentos do caso Cachoeira. O Supremo julgou nulas todas as gravações da Operação Monte Carlo, por conta do foro privilegiado de Demóstenes

"Precisamos resguardar os direitos do procurador Demóstenes, que já provou cabalmente perante a Justiça a sua inocência no processo. Além disso, extrajudicialmente, já ficou comprovado que os vazamentos em conta gotas e todo o circo midiático que se seguiu tinha unicamente objetivo político", afirma o advogado Pedro Paulo de Medeiros.