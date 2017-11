Deltan a Renan, no Twitter: ‘Está errado, senador’

O procurador da República Deltan Dallagnol, coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato no Paraná, rebateu o senador Renan Calheiros (PMDB-AL) nesta terça-feira, 28, por meio de sua conta no Twitter. “Está errado, senador”, escreveu o procurador, em referência a uma provocação do peemedebista, segundo o qual ‘muitas investigações são políticas, sem provas, com delações encomendadas e objetivos pré-determinados’.

Confira: