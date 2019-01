Política Delegado Waldir deve ser reconduzido à liderança do PSL na Câmara Um acordo foi fechado entre os deputados da legenda para que ele consiga os votos suficientes para se manter no posto

O Delegado Waldir (GO) deve ser reconduzido à liderança do PSL na Câmara. Um acordo foi fechado entre os deputados da legenda para que ele consiga os votos suficientes para se manter no posto. Reeleito para seu terceiro mandato e até então integrante do chamado "baixo clero", o deputado Delegado Waldir (PSL-GO), foi alçado ao posto de articulador político do governo ...