Política Delegado Waldir classifica como censura limite de reenvio do WhatsApp Deputado goiano afirma que continuará usando o aplicativo. Já Eduardo Bolsonaro disse que ia migrar

O líder do PSL na Câmara dos Deputados, Delegado Waldir (GO), classificou como censura a decisão do WhatsApp de limitar o encaminhamento de mensagem para 5 pessoas. “O correto é o aplicativo ter formas de identificar e localizar as pessoas que praticam crimes para a punição. Essa limitação não impedirá as condutas criminosas”, disse. No entanto, ele disse q...