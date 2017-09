Delatores vão primeiro ao IML e depois para o xadrez da PF em Brasília

Os empresários Joesley Batista e Ricardo Saud passarão pelo Instituto Médico Legal (IML), em Brasília, para exame de corpo de delito, antes de serem levados para a Superintendência da Polícia Federal na capital, nesta segunda-feira, 11. Os executivos ficarão presos em uma cela de 9 m² com vaso sanitário de chão, sem chuveiro (apenas com um cano de água fria).



Joesley e Saud se entregaram à PF, em São Paulo, na tarde de domingo, 10. Eles foram presos por ordem do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), por suspeita de violarem a delação premiada.



Às 10h35 desta segunda, os executivos deixaram a Superintendência da Polícia Federal de São Paulo. Joesley saiu da sede da PF com um terço nas mãos rumo ao Aeroporto de Congonhas, na zona sul onde ele e Saud pegarão um voo para Brasília.