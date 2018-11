Política Delator diz que Pezão recebia propina mensal de R$ 150 mil, com direito a '13º' Além do governador do Rio, outros oito investigados tiveram a prisão decretada

Em delação premiada, o operador financeiro Carlos Miranda afirmou que o governador do Rio Luiz Fernando Pezão (MDB) recebia propina em envelopes azuis para não chamar a atenção. As declarações de Carlos Miranda, o "homem da mala" do esquema de propinas atribuído a Sérgio Cabral (MDB), levaram Pezão para a cadeia, na Operação Boca de Lobo, braço da Lava Jato, nesta quinta-feira, 2...