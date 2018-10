Política Delação de Antonio Palocci vira arma contra Haddad Afirmações do ex-ministro são usadas por Alckmin para tentar atrair o voto antipetista

Às vésperas do primeiro turno da eleição, o depoimento do ex-ministro Antonio Palocci à Polícia Federal, relatando o elo dos governos Lula e Dilma com corrupção na Petrobrás, virou arma de adversários do candidato do PT à Presidência, Fernando Haddad. O tucano Geraldo Alckmin afirmou que a delação terá impacto sobre o pleito. "Vamos aguardar a Justiça. O que o bra...